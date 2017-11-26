Сирийскую армию обвинили в убийстве более 20 тысяч женщин

За время гражданской войны в Сирии погибли 24 тысячи 746 женщин, большинство из них были убиты сирийской армией. Такие данные опубликовала Сирийская организация по правам человека (SNHR).

Правозащитники представили статистику с марта 2011 года по ноябрь 2017-го. В SNHR уточнили, что из почти 25 тысяч погибших женщин примерно 11,5 тысячи были детьми и подростками.

Вину за большинство смертей — 84,53 процента — организация возлагает на режим Башара Асада: по данным SNHR, почти 21 тысячу женщин убили военные сирийской армии. В гибели еще 988 женщин и девочек правозащитники обвинили российских военных. По данным SNHR, еще 611 женщин были убиты силами международной антитеррористической коалиции во главе с США, 573 — боевиками ”Исламского государства”.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года, основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе ”Исламское государство”).

Россия ведет военную кампанию в Сирии с сентября 2015 года. Целью операции декларируется поддержка режима Башара Асада, которого Москва называет законным лидером страны, в борьбе с террористами. США настаивают на отставке сирийского президента.