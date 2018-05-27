Сирийский совет по надзору за правами человека: на самом деле в результате атаки ИГ погибли 9 россиян

Число россиян, погибших при атаке террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, более чем вдвое превосходит официальные данные, представленные Минобороны РФ. По информации Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), речь идет о гибели девяти человек, причем не все из них были военнослужащими.

Атаку на сирийских и российских бойцов совершила 23 мая группа террористов "Исламского государства"*. Нападение произошло вблизи города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в SOHR (данные приводит Yahoo News со ссылкой на AFP).

Всего, по сведениям правозащитников, во время атаки погибли 35 человек. Жертвами нападения стали 26 бойцов сирийской правительственной армии.

Кроме того, погибли по меньшей мере девять россиян. "Некоторые из этих русских входили в правительственные войска, но не все из них", — подчеркнул глава Совета Рами Абдель Рахман.

В Минобороны РФ ранее в воскресенье сообщили о гибели лишь четырех российских военных во время атаки боевиков в Дейр-Эз-Зоре. По данным министерства, погибли два военных советника, еще двое военнослужащих скончались в российском военном госпитале. Еще трое военнослужащих получили ранения.