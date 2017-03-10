Сирийские СМИ сообщили об обстреле Турцией сирийских позиций

Сирийские СМИ, ссылаясь на источники среди военных, сообщили в пятницу, 10 марта, об обстреле Турцией сирийских позиций в районе города Манбидж. Об этом, в частности, пишут как государственное агентство SANA, так и оппозиционный сайт Enab Baladi. По их данным, атаке подверглись служащие правительственных пограничных войск и их союзники. В результате есть погибшие и раненые.

В связи с этим Дамаск обратился к ООН с призывом повлиять на Турцию и заставить ее вывести свои войска с сирийской территории. Между тем турецкая армия сообщает только о продолжающихся столкновениях с курдскими силами на севере Сирии.

Манбидж во второй половине прошлого года был освобожден от террористов "Исламского государства" и перешел под контроль так называемого "Военного совета Манбиджа" — курдской группировки, входящей в состав оппозиционных отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF). За последние несколько дней местные оппозиционные силы начали отступать и передавать управление в западных пригородах Манбиджа правительственным сирийским войскам в рамках договоренностей, достигнутых между SDF и Дамаском при посредничестве Москвы. В ближайшие дни курды должны освободить еще несколько поселений вокруг Манбиджа.

В середине текущей недели турецкая армия начала наступление на Манбидж, чтобы выбить оттуда курдских военных, которых Анкара считает пособниками террористов. Вопрос о поддержке курдских отрядов самообороны (YPG) должен был стать предметом обсуждения между президентами РФ и Турции 10 марта. Ранее власти в Анкаре заявляли, что поддержка Москвой бойцов YPG в районе Манбиджа и других регионах Сирии станет проблемой. Одновременно Анкара пытается убедить США прекратить поддержку YPG в Манбидже и других местах в то время, как Вашингтон рассчитывает задействовать курдские отряды в наступлении на Ракку — форпост ИГ в Сирии.

Попытки Турции вытеснить курдских повстанцев из Манбиджа проводятся в рамках военной операции "Щит Евфрата", начатой в августе 2016 года. Анкара считает, что путем силового вмешательства в сирийский конфликт ей удастся предотвратить возникновение на севере Сирии единой контролируемой курдами территории и тем самым создание нового государства — Западного Курдистана. Как заявлял премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, военная операция будет продолжаться до тех пор, пока бойцы YPG не отойдут на восточный берег Евфрата.