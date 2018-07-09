Сирийские СМИ сообщили об атаке ВВС Израиля на авиабазу в Хомсе и сбитом израильском самолете

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по аэродрому правительственных ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенному в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс. Об этом сообщает SANA. По данным источника агентства, ракетный удар нанес Израиль.

Сирийские СМИ сообщают, что войска противовоздушной обороны "отреагировали на агрессию", хотя не менее четырех ракет упали на окраине аэродрома, причинив ущерб имуществу базы.

Агентство SANA также объявило, что в ходе отражения авианалета ПВО армии Сирии удалось сбить один из израильских самолетов, а остальные были вынуждены покинуть воздушное пространство этой страны, сообщает NEWSru Israel.

Однако израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что информацию о сбитом самолете опровергло командование израильской армии. В то же время Израиль по-прежнему не берет на себя ответственность за авиаудар по базе, говорится в сообщении.