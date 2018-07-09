09.07.2018, 07:40

Сирийские СМИ сообщили об атаке ВВС Израиля на авиабазу в Хомсе и сбитом израильском самолете

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NEWSru.com
EST
Iisraeli lennuk
Iisraeli lennukFoto: Ariel Schalit, AP

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по аэродрому правительственных ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенному в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс. Об этом сообщает SANA. По данным источника агентства, ракетный удар нанес Израиль.

Сирийские СМИ сообщают, что войска противовоздушной обороны "отреагировали на агрессию", хотя не менее четырех ракет упали на окраине аэродрома, причинив ущерб имуществу базы.

Агентство SANA также объявило, что в ходе отражения авианалета ПВО армии Сирии удалось сбить один из израильских самолетов, а остальные были вынуждены покинуть воздушное пространство этой страны, сообщает NEWSru Israel.

Однако израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что информацию о сбитом самолете опровергло командование израильской армии. В то же время Израиль по-прежнему не берет на себя ответственность за авиаудар по базе, говорится в сообщении.

Напомним, авиабаза в Хомсе подверглась ракетному нападению 9 апреля. Сирийские ПВО, как сообщало агентство SANA, тогда сбили восемь ракет. Цели достигли лишь несколько ракет, в результате нападения на базе были убитые и раненые, говорилось в сообщении. Пентагон свою причастность к инциденту опроверг. Минобороны РФ обвинило в атаке на T4 Израиль. Удар, по данным российского военного ведомства, был нанесен с израильских самолетов F-15, не заходивших в воздушное пространство Сирии.

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