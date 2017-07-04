Сирийские повстанцы вошли в самую укрепленную часть Ракки

Поддерживаемые США курдские и арабские бойцы сообщили, что смогли войти в наиболее укрепленный район Ракки, которую более двух с половиной лет удерживают боевики экстремистской группировки "Исламское государство".



Повстанцам удалось сломать стену старой части города. Согласно заявлению американских военных, коалиция помогла наступающим, разрушив две секции исторической стены Рафика.

На прошлой неделе пользующийся поддержкой США альянс "Сирийских демократических сил" после нескольких месяцев боев объявил, что смог полностью окружить город, который считается одним из последних прибежищ джихадистов.



Запрещенная в России и других странах группировка ИГ захватила Ракку в 2014 году, провозгласив ее столицей своего "халифата". По данным повстанцев, перед началом наступления город обороняли около четырех тысяч боевиков.



Международная коалиция, возглавляемая США, считает, что захват Ракки нанесет решающий удар по джихадистам.



Битва за город привела к гибели большого числа мирных жителей.



По данным ООН, по меньшей мере 173 человека были убиты в июне, а итоговое число жертв может быть куда больше. "Мирные жители не должны быть принесены в жертвы ради быстрых военных побед", — заявили в ООН.



По неподтвержденным данным, до ста тысяч жителей Ракии оказались отрезаны от внешнего мира, поступают сообщения, что боевики ИГ не позволяют мирным жителям покинуть зону боев.



Более 300 тысяч человек погибли за шесть лет сирийского конфликта, 11 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома из-за боев.