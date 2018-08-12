12.08.2018, 10:10

Сирийские боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

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Lenta.ru
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Vene sõjalennukid Süürias
Vene sõjalennukid SüüriasFoto: Pavel Golovkin, AP

Сирийские незаконные вооруженные формирования попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

”11 августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации. Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет”, — сказал он.

Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. Так, прошлый налет на Хмеймим состоялся 9 августа. Также военные отразили атаки с использованием беспилотных аппаратов 28 и 22 июля. Во всех случаях пострадавших также не было.

23 июля авиация Сирии и России возобновила бомбардировки позиций боевиков террористической организации ”Исламское государство”. Решение о налетах было принято из-за проникновения боевиков в районы, которые оставили группировки сирийских повстанцев.

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