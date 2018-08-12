12.08.2018, 10:10

Сирийские боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

 (15)
Lenta.ru
EST
Vene sõjalennukid Süürias
Vene sõjalennukid SüüriasFoto: Pavel Golovkin, AP

Сирийские незаконные вооруженные формирования попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

”11 августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации. Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет”, — сказал он.

Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. Так, прошлый налет на Хмеймим состоялся 9 августа. Также военные отразили атаки с использованием беспилотных аппаратов 28 и 22 июля. Во всех случаях пострадавших также не было.

23 июля авиация Сирии и России возобновила бомбардировки позиций боевиков террористической организации ”Исламское государство”. Решение о налетах было принято из-за проникновения боевиков в районы, которые оставили группировки сирийских повстанцев.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Предвыборные обещания центристов: пособие на ребенка в 100 евро и помощь молодым семьям с приобретением жилья

12.08.2018
Во время дебатов, состоявшихся вчера на Фестивале мнений в Пайде, председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сделал ряд конкретных предложений по поддержке эстонских семей и улучшению здоровья населения Эстонии. Сегодня председатель партии подтвердил, что эти предложения войдут в предвыборную платформу Центристской партии к выборам в Рийгикогу, сообщают центристы.
Подробнее


Гроза, гроза и еще раз гроза. Начиная с воскресенья погода ухудшается

12.08.2018
Вот и прошла летняя жара, а на смену ей пришли грозы, которые начнутся уже в воскресенье. Пришло время снова достать свой старый верный зонт и не расставаться с ним! Читайте прогноз от pogoda.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Школьники откровенно рассказывают о наркотиках: алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты”

12.08.2018
Водка и ром из сферы интересов молодежи никуда не делись, но ”конфеты”, то есть экстази и другие наркотические вещества на молодежных вечеринках популярны так же, пишет издание Eesti Ekspress.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сирийские боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

12.08.2018
Сирийские незаконные вооруженные формирования попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.
Подробнее

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

12.08.2018
Если ваши любимые цветы каждый раз оказываются покрыты грязью после сильного дождя, то попробуйте повесить их в кашпо. Это отличный способ украсить крыльцо, террасу и сад яркими всполохами цветов, привлечь бабочек и создать по-настоящему летнее ощущение. The Spruce рассказывает, какие цветы стоит выбирать для лучшего эффекта.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В каких городах самый дешевый и самый дорогой трансфер из аэропорта

12.08.2018
Эксперты сайта Airmundo сравнили стоимость поездки на такси из 50 европейских аэропортов в центры городов и курортов. На основе полученных данных были названы города с самым дорогим и самым дешевым трансфером из авиагавани до центра.
Подробнее