На переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут в Астане, сирийская оппозиция готова обсуждать только соблюдение перемирия. Об этом сообщил агентству Reuters в понедельник, 23 января, официальный представитель делегации оппозиционеров Яхья аль-Ариди.

"Мы не будем вступать в какие-либо политические дискуссии (о будущем Сирии. — Ред.)", — заявил аль-Ариди. За несколько часов до начала консультаций не были определены формат прямых переговоров делегаций Дамаска и сирийской оппозиции, а также проект итогового документа, рассказал журналистам замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Начало встречи в Астане запланировано на 10.00.

По данным казахстанского МИД, на консультациях присутствуют представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Переговоры в Казахстане являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии.