Сирийская армия взяла под контроль "последний оплот" ИГ в Сирии

Последний оплот "Исламского государства" на территории Сирии освобожден от экстремистов, сообщили сирийские государственные СМИ.

По сообщениям очевидцев из других источников, несколько очагов сопротивления еще остаются, и сирийская правительственная армия ведет бои при поддержке российской авиации и ливанской шиитской группировки "Хезболла".

"Город полностью освобожден от терроризма", — сообщило в пятницу утром государственное телевидение.

Провинция Дейр-эз-Зор имела стратегическое значение для ИГ, поскольку расположена близ границы с Ираком.

Армия Башара Асада долгое время вела осаду Дейр-эз-Зора. Активное наступление началось 4 сентября, когда правительственные силы прорвали оборону боевиков, и осуществлялось при массированной поддержке российских ВКС, бомбивших город.

Сирийские демократические силы — внутрисирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая США, — со своей стороны, ведет наступление на территорию, занятую ИГ, и в некоторых местах позиции противников Башара Асада и правительственной армии разделяют лишь несколько километров.

В октябре боевики "Исламского государства" были изгнаны с востока Сирии — проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил взял под свой полный контроль Ракку, так называемую столицу самопровозглашенного "халифата" ИГ.

Минобороны России сообщало о более чем 80 боевых вылетах в районе Дейр-эз-Зора. Там же в начале сентября погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших автомобильную колонну. Они попали под минометный обстрел со стороны ИГ (группировка запрещена в России и ряде других стран).

Провинция Дейр-эз-Зор и ее столица находилась в руках "Исламского государства" более трех лет. Однако ожесточенные бои, сопровождавшиеся бомбардировками, шли в этой части Сирии и до прихода исламистов, когда сирийская правительственная армия воевала с оппозицией. За время гражданской войны около 350 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.