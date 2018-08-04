Синоптики спрогнозировали в Испании и Португалии жару до плюс 50 градусов

Температура воздуха в некоторых частях Испании и Португалии может достичь в субботу рекордно высокой отметки от 44 до 50 градусов выше ноля по Цельсию, сообщает в субботу канал Sky News со ссылкой на метеорологическую службу Испании.

Так, наиболее высокие температуры ожидаются в центральной, южной и восточной частях Португалии, а также на юге и в центральной части Испании. По прогнозам синоптиков, температура на этих территориях превысит отметку в 44 градуса. В остальных частях двух этих европейских стран температура воздуха будет сохраняться в районе 36-38 градусов тепла и выше.

Власти ряда португальских городов — Лиссабона, Эворы и других — призвали горожан не покидать дома в связи с тяжелыми погодными условиями.

Более 400 пожарных борются с лесными пожарами в южной португальской провинции Алгарве, в тушении огня задействованы вертолеты, многих местных жителей эвакуировали из охваченных огнем районов.

Кроме того, предупреждения об опасности в связи с высокими температурами действуют почти по всей территории Испании, особенно в южной ее части, а также на территориях, граничащих с Португалией.