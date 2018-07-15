Синод РПЦ разрешил отпевать некрещеных младенцев

Синод Русской православной церкви (РПЦ) 14 июля утвердил чин поминовения некрещеных младенцев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков по итогам заседания синода, которое состоялось в Екатеринбурге.

"До нынешнего момента в нашей церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что дети рождаются мертворожденными или умирают в первые часы после рождения в силу каких-то обстоятельств. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священника о совершении какого-то чина над их младенцами и ищут утешения", — пояснил отец Александр (цитата по ТАСС).

"Богословское понимание состояния души некрещеного младенца до конца не определено, существует разные богословские точки зрения на этот счет", — отметил он.

По словам священника, в любом случае отпевание взрослого человека отличается тем, что там содержится молитвы Богу о прощении грехов умершего, тогда как младенец, хоть и не крещеный, еще не обладает никакими личными грехами.

"На этом заседании синода официально утвержден чин поминовения некрещеных младенцев. Этот чин наполняют две главные темы: попечение о матерях и родных, утешение тех, которые скорбят в связи со смертью ребенка, и просьба к Богу об упокоении младенца без прошений о прощении его грехов", — заключил отец Александр.