25.11.2018, 21:21

Швейцарцы на референдуме решают вопрос о выплате субсидий крестьянам, не желающим удалять рога у своих коз и коров

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NEWSru.com
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Vaariku talu
Vaariku taluFoto: Anni Õnneleid

Вынесенная на проходящий в Швейцарии референдум законодательная инициатива о выплате субсидий крестьянам, не желающим удалять рога у своих коров и коз, будет отвергнута избирателями. С таким прогнозом выступил в воскресенье Бернский социологический институт gfs.bern, передает ТАСС.

Общественное движение в защиту рогов у коров и коз инициировал крестьянин из деревни Перрефитте Армин Каполь. Фермеры, отказывающиеся удалять рога у коров и коз, проигрывают в конкуренции, так как безрогим животным требуется меньше места в стойлах, а значит издержки меньше.

Сейчас в швейцарском сельском хозяйстве, по некоторым оценкам, около 90% коров — безрогие. Если так пойдет дальше, констатировал эксперт, то животные в их естественном обличье могут в недалеком будущем вообще исчезнуть.

Речь идет о сравнительно небольшой для экономически процветающей Швейцарии сумме субсидий — в общем и целом от 10 до 30 млн франков (примерно столько же в долларах) в год.

Инициатива Каполя получила поддержку зоозащитников, Ассоциации малых и средних фермерских хозяйств, а также общественных организаций Bio Suisse и ProSpecieRara. Однако правительство и большинство членов парламента высказались против этой инициативы. Среди аргументов были не только материальные, но и чисто практические: для рогатых животные потребуется строить более просторные и дорогостоящие стойла, к тому же, вырастет риск травмирования людей и животных.

Бернские социологи считают, что такая же судьба постигнет инициативу о придании швейцарскому законодательству верховенства над международным, предложенную правоконсервативной Швейцарской народной партией.

Однако, по прогнозам gfs.bern, избиратели скажут "да" новому закону о социальном страховании, который предусматривает слежку страховых компаний за клиентами, заподозренными в получении необоснованных выплат. Итоги голосования станут известны к ночи в воскресенье.

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