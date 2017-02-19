Шведы в недоумении: Трамп упомянул теракт в Швеции, которого на самом деле не было

В ходе митинга, состоявшегося в минувшую субботу в городе Мельбурн, штат Флорида, президент США Дональд Трамп защищал введенный им запрет на иммиграцию из семьи мусульманских стран и упомянул в качестве негативного примера "события, происшедшие накануне в Швеции".

"Вы посмотрите, что случилось прошлой ночью в Швеции — в Швеции! Кто бы мог в такое поверить? Швеция"! — приводит его слова местное издание The Local.

Этот намек погрузил шведов в глубокие раздумья: граждане страны бросились искать в СМИ и соцсетях ужасные события, якобы происшедшие в ночь на субботу в их стране, но ничего не нашли. В связи с этим заявлением Трампа в социальной сети Twitter уже появился и широко распространяется хештэг #LastNightInSweden.

Бывший глава правительства Швеции Карл Бильдт предположил, что Трамп, видимо, обкурился травой, другие граждане страны выдвигают свои версии: возможно, американский лидер имел в виду массовую кражу фрикаделек, или же поедание сельди в общественных местах прямо из банки, или на худой конец сильный снегопад, действительно имевший место в ночь на субботу.

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Ряд СМИ полагают, что Трамп комментирует таким образом интервью на телеканале FOX News, данное режиссером-документалистом Эйми Горовиц, которая утверждала, что Швеция скрывает проблемы, связанные с иммиграцией.

Авторы статьи перечисляют в этом материале другие промахи, допущенные Трампом и его окружением — включая сообщение пресс-секретаря Шона Спайсера о "теракте в Атланте", которого не было, и упоминание о "резне в манхэттенском парке Боулинг-Грин", сделанное его советником Киллиан Конвей, о которой также ничего не известно.

Напомним, что президент США Дональд Трамп инициировал кампанию против лжи в СМИ, открыв ее митингом в штате Флорида, в ходе которого утверждал, что пресса преследует собственные интересы и не желает выполнять свою прямую функцию — сообщать американцам правду.

Кампания под названием "За Америку" стартовала в городе Мельбурн, графство Бревард, пишет в воскресенье, 19 февраля, сайт новостной службы ВВС.

В ходе выступления Трамп перечислил свои достижения на посту главы Белого дома, утверждал, что в США "веет дух оптимизма" и сообщил, что в настоящее время занимается подбором кандидатов на должность советника по национальной безопасности — взамен уволенного стараниями прессы Майкла Флинна.

На митинге в Мельбурне Трамп заявил, что репортеры являются "частью коррумпированной системы", фабрикуя ложь о нем и его семье, и пообещал навести порядок в СМИ, а толпа отвечала ему дружественными выкриками.

Он также обещал сделать Америку "безопасной" и укрепить границы, предложить согражданам "великую реформу здравоохранения" — взамен Obamacare, которая будет отменена, и покончить с бюрократией, навести порядок в Белом доме, отметя утверждения о том, что сегодня там царит хаос, разгромить "Исламское государство", создать тысячи новых рабочих мест и возродить оборонную мощь страны.