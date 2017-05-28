Шведские полицейские были атакованы в лагере беженцев камнями и сковородками

Сотрудники шведской полиции подверглись нападению во время операции в лагере для беженцев в Боляндерна (Boländernа), в самом сердце культурного района Уппсала в четверг, 25 мая, вечером. По дороге на полицейский патруль было совершено нападение.

Полиция прибыла в лагерь затем, чтобы задержать человека, который проявлял агрессивность в отношении должностных лиц. Мужчина похитил с неоплаченных парковочных билетов более чем 370 000 крон (37 тыс. евро), пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на Sverigesradio.

При его аресте полиция была вынуждена применить перцовый баллончик. ”В ответ другие мигранты начали кидать в стражей порядка камни, кастрюли и ножи”, — говорит пресс-секретарь полиции Кристер Нордстрем (Christer Nordström).

Они также бросали арматуру в автомобиль полицейского подкрепления, который въехал в столб и перевернулся на пересечении улиц Säbygatan/Bergsbrunnagatan.

”Два офицера были доставлены в университетскую больницу поздно вечером. Они не получили каких-либо серьезных травм”, — отметил он. Офицеру полиции, который получил травму руки, также была оказана медицинскую помощь.

Две буйные женщины были арестованы по подозрению в организации массовых беспорядков. Мужчине удалось скрыться, и он объявлен в розыск.