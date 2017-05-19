19.05.2017, 12:40

Шведская прокуратура прекратила следствие по делу Ассанжа

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bbcrussian.com
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Julian Assange
Julian AssangeFoto: Handout, Reuters

Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которое сам он называл политическим.


Подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, которая состоится в ближайшее время.

Ассанж, находившийся на момент возбуждения дела в Великобритании, утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут выдать оттуда в США.

В связи с этим он последние несколько лет не покидал территорию посольства Эквадора в центре Лондона.

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