10.04.2017, 18:38

Шведская полиция уверена, что задержала исполнителя теракта

 (1)
Deutsche Welle
EST
Rootsi pealinnas Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka, neli inimest sai surma ja 15 vigastada.
Rootsi pealinnas Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka, neli inimest sai surma ja 15 vigastada.Foto: Karli Saul

С "большой уверенностью" можно сказать, что исполнителем террористического акта в Стокгольме был ранее задержанный подозреваемый, заявила шведская полиция.

"Я уверен, что мы задержали исполнителя. Теперь прокурору предстоит доказать это в суде", — заявил глава национальной полиции Швеции Дан Элиассон на пресс-конференции в понедельник, 10 апреля.

После инцидента в столице Швеции был задержан 39-летний этнический узбек, который, по мнению полиции, и управлял грузовиком в день теракта. Мужчина разделял идеи, пропагандируемые "Исламским государством", утверждают в полиции. Еще в 2014 году он подал запрос на получение убежища, однако в июне 2016 года Государственное миграционное управление Швеции вынесло отрицательный вердикт и приняло решение о его депортации.

После того, как полиция 24 февраля обнаружила, что мужчина не проживает по указанному им адресу, он был объявлен в розыск. Осуществить выдворение не удалось из-за того, что он пропал из поля зрения правоохранительных органов.

В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один — позже в больнице.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии