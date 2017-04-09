Шведская полиция: подозреваемого должны были депортировать

Шведская полиция провела пресс-конференцию, на которой сообщила новые подробности, касающиеся стокгольмского теракта.

По словам полиции, следствие продвигается быстро и успешно.

Собранные доказательства все больше свидетельствуют о том, что ранее задержанный гражданин Узбекистан виновен в совершении преступления, передает Yle.

Мужчина прибыл в Швецию в 2014 году и подал прошение о предоставлении вида на жительство. Два года спустя полиция приняла решение депортировать его из страны. Заявление на предоставление визы было отклонено.

Все четверо погибших при наезде грузовика опознаны. Помимо двух шведов среди них бельгиец и британец.