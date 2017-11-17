Шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере

Эрик Гатенхольм, широко улыбаясь, нажимает кнопку "старт" на 3D-принтере, запрограммированном на печать человеческого носа в натуральную величину. Принтер приступает к кропотливой работе, которая растягивается на 30 минут. Все это время тонкая металлическая игла с тихим жужжанием орудует над чашкой Петри, распределяя легкие синие чернила в запрограммированном порядке.

Со стороны это напоминает работу высокотехнологичной швейной машинки, ткущую узор на одежде.

Но вскоре узор начинает расти и набухать, и нос, созданный из биочернил, в которых содержатся настоящие человеческие клетки, формируется на стекле. Он ярко блестит в ультрафиолетовым свете.

Это — трехмерная биопечать, процесс, словно пришедшей к нам из мира научной фантастики.

Сейчас главная цель этой работы заключается в создании хрящей и клеток кожи, которые можно применять для тестирования медицинских препаратов и косметики.

28-летний Гатенхольм уверен, что через 20 лет с помощью этой технологии будут создаваться органы для пересадки людям.

Гатенхольм является главой и одним из основателей небольшой шведской компании Cellink. Она появилась в Гетеборге всего год назад и уже стала мировым лидером в области биопечати. Но Гатенхольм не намерен останавливаться на достигнутом.

"С самого начала мы поставили себе цель изменить мир медицины — ни много, ни мало. Мы хотели, чтобы наша технология появилась в каждой лаборатории мира", — говорит он.

В университете Гатенхольм изучал менеджмент. Впервые о технологии трехмерной биопечати он узнал три года назад от своего отца Поля Гатенхольма — преподавателя химии и технологии создания биополимеров в техническом университете Чалмерса в Гетеборге.

Предпринимательское чутье Гатенхольма подсказало ему, что рынок биочернил — жидкости для печати, состоящей из человеческих клеток — практически не занят.

В Cellink эти чернила производят из целлюлозы, добываемой в лесах Швеции, и альгиновой кислоты, которую получают из морских водорослей.

В 2014 году для производства биочернил требовалось проведение научных исследований, а вещество изготавливалось в небольших порциях. Приобрести их в интернете было невозможно.

Но у Гатенхольма появился план по продвижению технологии биочернил, разработанной в университете Чалмерса. Его компания первой в мире начала через интернет продавать стандартизованные чернила, которые можно смешивать с любым типом клеток.

Помимо чернил он также начал продавать доступные по цене 3D-принтеры.

Вспышка озарения у Гатенхольма случилась в 2015 году, когда ему было 25 лет. Именно тогда он вместе со студентом университета Чалмерса Гектором Мартинесом основал компанию Cellink.

У фирмы быстро появилось множество инвесторов. Уже через 10 месяцев она разместила свои акции на бирже First North — подразделении Nasdaq для небольших компаний. Суммарная стоимость компании в результате составила 16,8 млн долларов.

В первый год существования оборот компании составил 1,5 млн долларов. Сейчас у нее 30 сотрудников, три офиса в США помимо головного, находящегося в Швеции. Клиенты фирмы находятся в 40 странах.

"Мы сказали, что хотим развивать компанию, и с первого же дня бизнес был глобальным. Мы понимаем, что наши клиенты везде", — говорит он.

Стоимость биочернил варьируется от 9 до 299 долларов, а принтеры компания продает от 10 тыс. до 39 тыс. долларов. Большинство покупателей — университеты и научные центры в США, Азии и Европе. Среди них — Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет и Университетский колледж Лондона.

Но и фармацевтические компании также все чаще обращаются к технологиям Cellink для развития своих продуктов. Они проводят испытания на созданных с помощью биопечати человеческих тканях, что, возможно, позволит со временем сократить число проводимых сейчас опытов над животными.

Компания считает, что есть несколько объяснений такого быстрого глобального роста. Среди них — доступ к существующим технологиям для 3D-принтеров, активная деятельность компании в интернете через видео и соцсети, а также встречи с клиентами.

"Мы идем к клиенту. Мы проводим с ним не один день. Мы обучаем его, чтобы удостовериться, что он знает, как все работает. Именно благодаря этому времени, проведенному с клиентом, понимаешь его истинные нужды", — отмечает он.

Советник по вопросам инвестиций в медико-биологические отрасли Ирис Орн говорит, что своим успехом Cellink во многом обязана уверенности и дружелюбности Гатенхольма.

"Когда встречаешь Эрика, то думаешь — этот парень добьется успеха вне зависимости от того, чем будут заниматься основанные им компании", — говорит она.

По ее мнению, не последнюю роль в расширении компании сыграло умение Гатенхольма идти на риск.

Биопечать открывает невероятные возможности в исследовании медикаментозных средств, в трансплантологии и лечении ран, говорит она, отмечая, что стартап пошел на риск, запустив производство до того, как полностью сформировался рынок человеческих тканей.

По словам Ирис Орн, Cellink быстро сумела осознать возможности расширения бизнеса в других странах, потому что рынок Швеции не так велик.

"Если вы шведская компания и хотите добиться успеха, нужно быстро выходить на международный рынок", — говорит она.

Но фееричный взлет Cellink не обошелся без трудностей и противоречий.

Гатенхольм отмечает, что его команде пришлось провести кропотливую работу, чтобы разобраться в законах разных стран и в их требованиях к нормам безопасности, а также обеспечить круглосуточную поддержку клиентов по всему миру.

"Всегда нужно быть на связи. Неважно, какое время там, где находишься. Нужно носить с собой два-три телефона, чтобы иметь возможность отвечать людям в разных временных зонах", — говорит предприниматель.

Он надеется, что недавнее открытие главного американского офиса компании в Бостоне поспособствует дальнейшему росту благодаря переходу специалистов из крупнейших фармацевтических компаний и университетов США.

"Находясь там, мы можем выбирать из самых одаренных людей в мире", — говорит он.

Между тем у Cellink есть долгосрочная цель — помочь в решении глобальной проблемы недостатка органов для трансплантации.

Многие эксперты полагают, что в ближайшие 10 — 20 лет биопечать можно будет использовать для создания функционирующих органов. Но подобная перспектива также открывает массу вопросов этического толка, которые компании придется решать по мере роста.

"Многие могут посчитать, что биопечать — это игра в бога", — говорит бизнесмен.

Но он подчеркивает, что его компания выступает в поддержку внимательного изучения и регулирования всех аспектов по мере роста рынка. Он отметил, что Cellink уже работает с соответствующими медицинскими органами и институтами.

Гатенхольм говорит, что благодаря совместной работе над испытаниями на безопасность и определением стандартов эта относительно новая индустрия биопечати не превратит сценарий научной фантастики в фильм ужасов.

"Я верю в это. Это моя страсть. Я живу этим, и у меня нет каких-либо сожалений", — говорит он.