Штаты Нью-Йорк и Вашингтон выступили против иммиграционного указа Трампа

Штаты Нью-Йорк и Вашингтон выступили против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Формально действия двух штатов выглядели так: прокуратура Вашингтона подала иск по поводу второго иммиграционного указа президента, а надзорное ведомство штата Нью-Йорк присоединилось к этому иску, о чем в Twitter сообщил генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман.

"Последний указ Трампа — это запрет на мусульман под другим именем, навязывающий политические меры и условия, которые в очередной раз нарушают Пункт о равенстве всех перед законом и Пункт о запрещении конгрессу издавать законы, учреждающие государственную религию Конституции США", — говорится в заявлении Шнайдерман на сайте прокуратуры Нью-Йорка.

Ранее против второго иммиграционного указа Трампа иск подал штат Гавайи. В качестве одного из доводов истцы привели мнение одного из старших советников главы государства Стивена Миллера. "Мы абсолютно согласны с советником президента Миллером, который заявил, что новый указ такой же, как и первоначальный. Правовые проблемы, поразившие первый указ, заразили и его версию", — сказал один из истцов, демократ Нил Катял.

Трамп подписал второй иммиграционный указ в понедельник, 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной вскоре после инаугурации Трампа, 27 января, в новом документе содержится запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак, ранее фигурировавший в изначальном указе Трампа.

Запрет на въезд в США из вышеперечисленных стран будет действовать на протяжении 90 дней. Кроме того, на 120 дней приостанавливается прием беженцев. За это время федеральное правительство должно разработать "меры экстренного контроля", которые позволят исключить вероятность попадания террористов на территорию США. Второй иммиграционный указ должен вступить в силу 16 марта.

Первый миграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны. В целом же против первого иммиграционного указа в первые дни его реализации было подано более десятка исков.