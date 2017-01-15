Информация о возможной встрече Трампа и Путина в Рейкьявике появилась на страницах британской газеты Sunday Times.
Как утверждало издание, Дональд Трамп и его приближенные якобы сами рассказали британским чиновникам о своих планах устроить встречу с Путиным.
"Неправда. Это сообщение — на 100% фальшивка", — написал на своей страничке в "Твиттере" пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.
"Эта история — лишь фантазия", — цитирует на условиях анонимности агентство Рейтер еще одного представителя команды Трампа.