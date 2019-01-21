Шоумен Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины от партии "Слуга народа"

Кроме того, съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины и на подачу документов, предусмотренных законом "О выборах президента Украины", в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

Решение по этим двум вопросам приняты единогласно.

Первоначально названная "Партией решительных перемен", партия позднее получила название "Слуга народа" по одноименному комедийному сериалу. В нем Зеленский исполнял главную роль учителя истории, который выдвинул свою кандидатуру на выборах президента.

1 января 2019 года Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

По данным последних опросов на Украине, Зеленский постоянно входит в тройку лидеров президентской гонки вместе с председателем партии "Батьковщина" Юлией Тимошенко и действующим главой государства Петром Порошенко.