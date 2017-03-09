Шотландия планирует провести второй референдум о независимости осенью 2018 года

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен полагает, что осень 2018 года будет оптимальным временем для второго референдума о независимости от Великобритании. В интервью BBC она отметила, что считает такой темп решения вопросов оптимальным для страны.

Глава Шотландской национальной партии анонсировала второй референдум о независимости Шотландии осенью прошлого года. Тогда Стерджен указывала, что 62% жителей Шотландии голосовали против выхода Великобритании из Евросоюза и считают доступ к единому европейскому рынку жизненно важным для страны.

В Эдинбурге полагали, что последствия "брексита" для Шотландии можно было бы свести к минимуму, однако, по мнению шотландских министров, лондонское правительство настроено "непримиримо".

Политический обозреватель Лаура Канссберг, к которой журналисты BBC обратились за комментарием для документального фильма о подготовке к второму референдуму, согласилась с мнением о том, что названные Стерджен сроки являются оптимальными.

"В этот период станет ясно, каков план Великобритании, и я думаю, для Шотландии самое время будет сделать выбор", — пояснила она.

Проведение голосования в эти же сроки ранее прогнозировал и предшественник Стерджен, экс-премьер Алекс Салмонд.

Как напоминают СМИ, разрешение на проведение такого референдума должно быть предоставлено правительством Великобритании. Глава британского правительства Тереза Мэй ранее обвиняла Шотландию в "одержимости независимостью" и заявляла, что сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства является лично важным для нее, отмечала The Telegraph. До сих пор она сопротивлялась попыткам втянуть ее в обсуждение по поводу возможности второго референдума о независимости.

Лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон согласился с тем, что Стерджен пользуется любым поводом для того, чтобы "продавить" решение о независимости. По его мнению, премьер-министр знает, что референдум нанесет еще больший ущерб экономике страны, нежели "брексит".

Ранее Тереза Мэй заявляла, что надеется получить одобрение обеими палатами британского парламента билля о "брексите", который даст ей право задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, до 31 марта. Начиная с этого дня она надеется начать движение к выходу Великобритании из ЕС.