Шокирующее видео: трое индусов сняли собственную гибель в реке

В Индии трое молодых мужчин утонули в реке. Перед тем, как залезть в воду, они поставили телефон перед водоемом. Он и записал гибель всех троих на видео, пишет "МК Эстония".

Как сообщает The Daily Mail, трагедия разыгралась в штате Раджастхан на западе страны. Трое мужчин в возрасте 28, 27 и 22 лет катались на велосипедах и остановились возле водоема.

Затем молодые люди решили искупаться и перед тем, как залезть в воду, оставили телефон с включенной камерой на берегу. При этом отмечается, что ни один из них не умел толком плавать.

Позже телефон нашли полицейские. Они обнаружили в устройстве последнее видео, на котором видно, как друзья отчаянно барахтаются в воде и пытаются выбраться на берег. Однако все они в итоге ушли под воду.

Приятель погибших, посмотрев видно, предположил, что сначала тонуть начал только один, другие пытались ему помочь и сами оказались в западне.