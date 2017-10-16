Шойгу заявил о скором завершении военной операции в Сирии

Операция российских ВКС в Сирии близится к завершению. На данном этапе российские власти заняты вопросами перспектив дальнейшего развития ситуации в Сирии. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу в Тель-Авиве в ходе встречи с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", — сообщил российский министр (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке у РФ и Израиля есть много тем для разговора. "Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", — пояснил Шойгу.

"В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", — добавил глава российского оборонного ведомства. Шойгу также выразил надежду на то, что переговоры "помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".

14 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на ассамблее Межпарламентского союза, заявил, что мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь Сирии после войны. В этот же день сирийская армия сообщила о взятии ранее занятого ИГ* города Маядин, позже эти данные подтвердили в российском Минобороны.

Путин также отметил, что Россия уже прилагает значительные усилия для стабилизации обстановки в Сирии: за два года (после начала операции российских ВКС) намного сократилась подконтрольная террористам территория, освобожден ряд крупных населенных пунктов, нанесен ощутимый ущерб инфраструктуре террористов.

Президент РФ также упомянул о договоренностях по созданию в Сирии четырех зон деэскалации, достигнутых в Астане с участием стран-гарантов — России, Ирана и Турции. Он указал, что "эти договоренности создают условия для прямого диалога между правительством и оппозицией, к объединению усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установлению мира и сохранению единства Сирии".

В начале октября Минобороны РФ объявило об уничтожении в Сирии очередного штаба "Исламского государства"* и десятков боевиков, в том числе Омара аш-Шишани — Тархана Батирашвили, гибель которого террористы признали еще в прошлом году. Тогда предполагалось, что он погиб под бомбежкой американцев в Ираке.

Около 80 боевиков были убиты в ходе ударов близ города Маядин. "Уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов", — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Незадолго до этого Минобороны назвало военную миссию США в Сирии главным препятствием для завершения разгрома "Исламского государства"* в этой стране и указало, что атака боевиков на посты сирийской армии была начата из окрестностей города Эт-Танф, находящегося под контролем США.

Ранее в России обвинили США и в гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии, которого разорвало на передовой во время минометного обстрела Дейр-эз-Зора. В Минобороны отметили, что минометный удар по командному пункту сирийской армии нанесли боевики, которые точно знали, где находится военный советник. Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что возглавляемая США коалиция "науськивает" террористов в Сирии, устраивая опасные провокации против российских военных.

Провинция Дейр-эз-Зор, в которой идут боевые действия, упоминалась в сообщении боевиков как место пленения двух российских военнослужащих, воевавших в "ЧВК Вагнера". В Минобороны от них открестились: "Никаких инцидентов, связанных с захватом или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было", — говорилось в сообщении ведомства.

В конце сентября сирийские правительственные войска и союзные силы отбили мощную атаку боевиков на трассу Дэйр-эз-Зор — Пальмира, главный путь снабжения осажденного города. Исламисты пытались отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля.

Минобороны РФ тогда отчиталось о масштабах сражений — за 10 дней было убито более 2,3 тысячи экстремистов, разбомблены десятки танков и "джихад-мобилей", полторы сотни тачанок. Как утверждалось, среди убитых было 16 полевых командиров и 400 экстремистов — выходцев из России и стран СНГ.