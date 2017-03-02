Шойгу сообщил о взятии Пальмиры сирийской армией

Вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по взятию Пальмиры, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

О докладе Шойгу сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее о том, что сирийская армия заняла стратегически важные части Пальмиры, находившейся под контролем запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство", сообщило сирийское государственно информационное агентство САНА.

По данным сирийского агентства, армия вошла в историческую часть Пальмиры в середине дня в среду. Город покидают боевики ИГ, сообщает САНА.

Перелом в ходе сражений за Пальмиру наступил в воскресенье, когда боевики ИГ начали сдавать свои позиции. Во вторник сирийская армия смогла достигнуть пригорода Пальмиры.

Пальмира — древний город с множеством историческим памятников, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Сирийская армия в марте прошлого года в первый раз освободила город от боевиков ИГ, которые удерживали контроль над ним в течение 10 месяцев.

После освобождения города выяснилось, что боевики уничтожили в нем множество важных культурных и исторических объектов. В городе также было обнаружено массовое захоронение жертв ИГ.

В декабре 2016 года стало известно, что боевики ИГ вновь вошли в Пальмиру. Представители организации напали на город и в ходе боев, длившихся несколько дней, получили над ним контроль.

В феврале этого года российское минобороны сообщило, что боевики ИГ свозят в Пальмиру взрывчатку, чтобы разрушить оставшиеся в городе исторические памятники.