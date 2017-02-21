Шойгу сообщил о росте частоты полетов авиации НАТО у границ РФ втрое за 10 лет

Минобороны все чаще фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО у границ России, а также пребывание кораблей НАТО с ракетным вооружением в Чёрном море, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"За 10 лет общее количество полетов разведывательной авиации альянса у наших границ выросло практически в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз. Для сравнения, в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в 2016 году — 875. Всё чаще мы фиксируем пребывание кораблей НАТО с ракетным вооружением в Чёрном море", — сказал Шойгу во вторник на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно- политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

"Руководство Североатлантического союза сохраняет прежний курс на отказ от всех форм практического сотрудничества с нами и продолжает само себя пугать нашей угрозой", — добавил министр.

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Он подчеркнул, что "вместо объединения усилий для борьбы с терроризмом альянс объявил Россию главной угрозой и наращивает свой военный потенциал вдоль наших границ".

"В последнее время значительно увеличилось количество учений НАТО в Восточной Европе, в Балтийском и Чёрном морях. Зачастую они носят открытый антироссийский характер и антироссийскую направленность", — сказал Шойгу.