24.07.2018, 21:40

Шойгу рассказал об укреплении западной границы России

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Gazeta.ru
EST
Sergei Šoigu
Sergei ŠoiguFoto: Mihhail Metsel, TASS

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


По его словам, обстановка на западном направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск.

Он также добавил, что в настоящее время для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура.

Шойгу подчеркнул, что до конца текущего года в западном военном округе России планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Ранее Шойгу рассказал об уникальной группировке войск в Крыму.

По его словам, на полуострове создана и укрепляется уникальная межвидовая группировка.

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