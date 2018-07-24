Шойгу рассказал об укреплении западной границы России

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей. Об этом сообщает РИА ”Новости”.



По его словам, обстановка на западном направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск.

Он также добавил, что в настоящее время для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура.

Шойгу подчеркнул, что до конца текущего года в западном военном округе России планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Ранее Шойгу рассказал об уникальной группировке войск в Крыму.

По его словам, на полуострове создана и укрепляется уникальная межвидовая группировка.