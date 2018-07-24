24.07.2018, 21:40

Шойгу рассказал об укреплении западной границы России

 (4)
Gazeta.ru
EST
Sergei Šoigu
Sergei ŠoiguFoto: Mihhail Metsel, TASS

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


По его словам, обстановка на западном направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск.

Он также добавил, что в настоящее время для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура.

Шойгу подчеркнул, что до конца текущего года в западном военном округе России планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Ранее Шойгу рассказал об уникальной группировке войск в Крыму.

По его словам, на полуострове создана и укрепляется уникальная межвидовая группировка.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Патроны покупаем в Кишиневе”. Что российские военные охраняют в Приднестровье больше четверти века и как живется под их охраной

24.07.2018
В конце прошлой недели парламент Молдавии принял Национальную стратегию обороны на 2018−2021 годы, в которой признал присутствие российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике угрозой национальной безопасности.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Банк Эстонии порекомендовал носить при себе наличные после сбоя в работе платежных терминалов

24.07.2018
После произошедшего в воскресенье сбоя в работе терминалов для приема платежей по банковским картам Банк Эстонии порекомендовал жителям страны всегда иметь при себе сумму наличных денег, соответствующую дневному потреблению конкретного человека.
Подробнее

ФОТО: В Лахемаа у походной тропы RMK срубили множество деревьев, защитники природы в ярости

24.07.2018
В группе Eesti Metsa Kaitseks в Facebook опубликовали фотографии масштабной вырубки леса у походной тропы. Инспекция окружающей среды отправила своего инспектора выяснить, в чем дело.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Cuzco
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эксперт о медвежатах с Сааремаа: вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала

24.07.2018
Вечером в пятницу в одно из хозяйств на острове Сааремаа на запах еды пришли два медвежонка. Несмотря на то, что животные были доставлены спасателями в глухой лес, их жизни угрожает опасность, пишет Maaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Где льет как из ведра, а где сияет солнце: следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

24.07.2018
Рано утром Государственная метеослужба сообщила о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды — возможны сильные грозовые дожди и даже град. Смотрите, в каких городах прогноз сбылся, а в каких дождем и не пахнет.
Подробнее