Шойгу объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил России

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил, что по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина началась внезапная проверка Воздушно-космических сил российской армии, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил”, — сказал Шойгу на совещании.

По его словам, с 09.00 мск органы военного управления, соединения и воинские части приступили к приведению в высшую степень боевой готовности.

Шойгу приказал в ходе проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба госсобственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

Он также поручил заместителям министра обороны и руководителям центральных органов военного управления обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.