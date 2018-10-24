24.10.2018, 13:06

Шойгу назвал активность НАТО у границ РФ сопоставимой с временами холодной войны

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Интерфакс
EST
Sergei Šoigu
Sergei ŠoiguFoto: Aleksei Jereško, Sputnik

НАТО проводит свои учения все ближе и ближе к российским границам, уровень военной активности альянса у рубежей России и Белоруссии сравним со временами холодной войны, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в среду в Минске.

"Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз", - заявил министр.

"Географические районы для крупных военных учений выбираются все ближе и ближе к российским границам. В частности, уже завтра (25 октября) на территории Норвегии стартует учение объединенных вооруженных сил НАТО (Trident Juncture 2018)", - сказал министр обороны РФ.

По его данным, НАТО увеличило число задействованных в данном учении военнослужащих.

"Показательно, что в последние недели увеличена численность задействованных в нем сил и средств. По уточненным данным, это 50 тыс. военнослужащих, 120 самолетов, 60 кораблей и более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники", - заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что в учениях на территории Норвегии и у ее берегов примут участие около 45 тыс. военных, 130 самолетов и 70 кораблей.

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