Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о завершении военной операции в Алеппо, передает ”Интерфакс”. Министр обороны сообщил, что вывод боевиков из города завершен, созданы условия для начала переговоров о прекращении огня в Сирии.

”Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии”, — рассказал глава военного ведомства.

Путин отметил, что освобождение Алеппо от радикальных элементов ”является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и, я надеюсь, в регионе в целом”.

22 декабря сообщалось, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо. Армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем правительственных войск.

В середине декабря 2016 года армия Сирии вернула себе контроль над городом. В общей сложности из кварталов, которые контролировали террористы, вывезены 9,5 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи боевиков.