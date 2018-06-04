04.06.2018, 12:47

Школьник, задавший год назад вопрос Путину, рассказал, что поднятую им проблему так и не решили

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NEWSru.com
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Alexei Druzhinin, AP

Школьник из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Данила Прилепа, во время прошлогодней прямой линии президента РФ задавший вопрос Владимиру Путину о коррупции в стране, сообщил РИА "Новости", что также описанная им тогда тяжелая ситуация с получением субсидий при покупке жилья сотрудниками МВД стала еще хуже.

Год назад финалист всероссийской инженерной олимпиады спросил у Путина, как он решает проблему с коррумпированными чиновниками. Мальчик отметил, что домашний арест подозреваемых в коррупции, которым часто заменяют реальный срок, не дает результатов и оскорбляет его семью и многих граждан России. Кроме того, Данила пожаловался, что на территории ХМАО медленно продвигается очередь на право получения субсидий на приобретение жилья сотрудниками МВД.

Путин в ответ поинтересовался, сам ли школьник придумал вопрос или его подготовил кто-то другой. Данила возразил, что к этому вопросу его подготовила жизнь. Президент в ответ сообщил, что хотя проблема коррупции чиновников в России остается острой, она уже не в числе первых в стране по важности.

На следующий день после прямой линии Данила рассказал РИА "Новости", что его отец отработал около 20 лет в органах внутренних дел, вышел на пенсию, однако по-прежнему выплат не получил. Мальчик отметил, что ответ Путина на заданный им вопрос не удовлетворил его, "как и многих граждан, из-за отсутствия конкретики".

Спустя год Данила сообщил агентству, что в ситуации с субсидиями ничего не изменилось. По описаниям мальчика, все стало даже хуже — его семья сместилась вниз в списке очередников. "Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху", — сказал подросток.

По словам Данилы, прошлой зимой он направлял письмо в администрацию президента с предложениями упростить процедуру выплат, ускорить продвижение очереди нуждающихся, а также с другими просьбами. В ответ школьник получил сообщение о том, что средства на обеспечение социальных гарантий сотрудникам МВД будут выделяться по мере их поступления.

Школьник также отметил, что крупные коррупционные дела, которые были у всех на слуху год назад, не повлияли ни на жизнь россиян, ни на саму систему.

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Ранее сообщалось, что Данила Прилепа, как человек, задавший Путину один из самых серьезных и интересных вопросов, получит в подарок золотой iPhone с портретом президента РФ, выпущенный специально в честь прямой линии ограниченным тиражом 85 экземпляров. Стоимость телефона составляла 184 тысяч рублей. Школьник рассказал, что спустя год по-прежнему пользуется смартфоном, который ему вручили после прямой линии. "Символичный подарок, он напоминает мне о ключевом событии в жизни", — пояснил Прилепа.

В то же время, заметил мальчик, его жизнь в школе после диалога с президентом осталась прежней. "Друзей больше не стало, да и меньше тоже. Отношение не изменилось", — подытожил он.

Данила и его семья продолжают жить в Нефтеюганске. Молодой человек после окончания школы следующим летом планирует поехать в Армавир, где будет поступать в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

На вопрос о том, что бы Данила спросил у Путина, если бы у него снова была такая возможность, школьник ответил, что поинтересовался бы достижениями главы государства за годы его работы на посту.

Напомним, 7 июня состоится очередная, 16-я по счету, прямая линия общения президента РФ Владимира Путина с россиянами. В прошлом году прямая линия продолжалась ровно четыре часа.

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Школьник, задавший год назад вопрос Путину, рассказал, что поднятую им проблему так и не решили

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Школьник из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Данила Прилепа, во время прошлогодней прямой линии президента РФ задавший вопрос Владимиру Путину о коррупции в стране, сообщил РИА "Новости", что также описанная им тогда тяжелая ситуация с получением субсидий при покупке жилья сотрудниками МВД стала еще хуже.
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