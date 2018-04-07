Шиханы: город, где создавалось советское химическое оружие — и "Новичок"

Шиханы: место, куда нужен пропуск

С тех пор как международное сообщество договорилось об уничтожении химического оружия, о Шиханах стали забывать. И забыли бы, наверное, вовсе, если бы не химические атаки в Сирии и вот теперь — нападение на Скрипалей в британском Солсбери 4 марта. Даже странно, что о Шиханах заговорили только сегодня, ведь этот закрытый город на правом берегу Волги был важнейшим центром разработки химического оружия в Советском Союзе.

На самом деле городов там два: Шиханы-1 и Шиханы-2 (другое название Вольск-17, Вольск-18), и добраться до них не так просто. Находятся они в 130 километрах от Саратова: по дороге стоят КПП, въезд в город запрещен для иностранцев. Да и россиянам требуется спецпропуск ФСБ, как сообщил корреспондент телеканала "Россия", который приехал туда первым после публикации The Times.

Городок стал развиваться в пятидесятые годы двадцатого века, когда было решено создать там филиал института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Постепенно он вырос в самостоятельный институт и назывался ГИТОС — Государственный институт технологий органического синтеза. ГИТОС, как считается, является "колыбелью советского химического оружия", как о нем писала в свое время официальная "Российская газета".

Именно в Шиханах с 1972 года в рамках программы "Фолиант", заказчиком которой было министерство обороны СССР, работала целая группа химиков под руководством ученого Петра Кирпичева. Их задачей была разработка и производство опытных партий новых отравляющих веществ, как рассказывали в прессе бывшие сотрудники лаборатории Владимир Углев и Леонид Ринк. Главной целью было создание боевого химического агента, который бы превосходил американский нервно-паралитический препарат VХ.

Конкретно, по словам Углева, химики разрабатывали фосфорорганические соединения нервно-паралитического действия. "Нужно было синтезировать образец, потом выполнить десять тысяч условий, чтобы система была эффективной и живучей во всех видах средств доставки", — рассказал Ринк, объясняя, на что были потрачены годы экспериментов. Всего было создано четыре группы веществ, уже за пределами лаборатории получивших название "Новичок".

После развала СССР

В начале 1990-х годов работы прекратились. С 1993 года страны мира стали присоединяться к Конвенции о запрещении и уничтожении химоружия, Шиханы оказались в кризисе. Ведущие ученые стали уходить. Углев и еще один из специалистов, Вил Мирзаянов, в 1993 году обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) при ООН, чтобы привлечь внимание к тому, что в России есть новые боевые отравляющие вещества. Но, по словам Углева, ОЗХО тогда их обращение проигнорировала.

Вместо того чтобы разрабатывать химоружие, сотрудникам секретного НИИ предложили заняться его уничтожением. Попытки наладить конверсию и производить продукцию для мирных целей особого успеха не приносили. В 2004 году Шиханы включили в список стратегических госпредприятий, в 2005-м ГИТОС снова стал филиалом ГосНИИОХТ.

В это время разрабатывались планы полного уничтожения секретного объекта вместе с производственной базой. Сотрудники тем временем месяцами не получали зарплату, пик кризиса пришелся на осень 2007 года, когда сумма задолженности выросла до 50 миллионов рублей, и были даже случаи голодовок.