07.04.2018, 14:10

Шиханы: город, где создавалось советское химическое оружие — и "Новичок"

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Deutsche Welle
EST 1
Шиханы: город, где создавалось советское химическое оружие — и "Новичок"
REUTERS/Fabrizio Bensch

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР.

Жители Шихан в Саратовской области могли удивиться тому, как часто в международной прессе склоняется название этого маленького, закрытого городка со сложной, полузабытой историей и трогательным гербом — степным сурком. Заговорить о Шиханах, население которых после 90-х годов сократилось вдвое и едва насчитывает шесть тысяч человек, заставила публикация британской газеты The Times.

В ней со ссылкой на брифинг британской разведки для союзников говорится, что именно в Шиханах, по всей вероятности, производились боевые нервно-паралитические вещества, известные сегодня как "Новичок". Британские власти считают, что именно таким веществом отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Шиханы: место, куда нужен пропуск

С тех пор как международное сообщество договорилось об уничтожении химического оружия, о Шиханах стали забывать. И забыли бы, наверное, вовсе, если бы не химические атаки в Сирии и вот теперь — нападение на Скрипалей в британском Солсбери 4 марта. Даже странно, что о Шиханах заговорили только сегодня, ведь этот закрытый город на правом берегу Волги был важнейшим центром разработки химического оружия в Советском Союзе.

На самом деле городов там два: Шиханы-1 и Шиханы-2 (другое название Вольск-17, Вольск-18), и добраться до них не так просто. Находятся они в 130 километрах от Саратова: по дороге стоят КПП, въезд в город запрещен для иностранцев. Да и россиянам требуется спецпропуск ФСБ, как сообщил корреспондент телеканала "Россия", который приехал туда первым после публикации The Times.

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Городок стал развиваться в пятидесятые годы двадцатого века, когда было решено создать там филиал института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Постепенно он вырос в самостоятельный институт и назывался ГИТОС — Государственный институт технологий органического синтеза. ГИТОС, как считается, является "колыбелью советского химического оружия", как о нем писала в свое время официальная "Российская газета".

Именно в Шиханах с 1972 года в рамках программы "Фолиант", заказчиком которой было министерство обороны СССР, работала целая группа химиков под руководством ученого Петра Кирпичева. Их задачей была разработка и производство опытных партий новых отравляющих веществ, как рассказывали в прессе бывшие сотрудники лаборатории Владимир Углев и Леонид Ринк. Главной целью было создание боевого химического агента, который бы превосходил американский нервно-паралитический препарат VХ.

Конкретно, по словам Углева, химики разрабатывали фосфорорганические соединения нервно-паралитического действия. "Нужно было синтезировать образец, потом выполнить десять тысяч условий, чтобы система была эффективной и живучей во всех видах средств доставки", — рассказал Ринк, объясняя, на что были потрачены годы экспериментов. Всего было создано четыре группы веществ, уже за пределами лаборатории получивших название "Новичок".

После развала СССР

В начале 1990-х годов работы прекратились. С 1993 года страны мира стали присоединяться к Конвенции о запрещении и уничтожении химоружия, Шиханы оказались в кризисе. Ведущие ученые стали уходить. Углев и еще один из специалистов, Вил Мирзаянов, в 1993 году обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) при ООН, чтобы привлечь внимание к тому, что в России есть новые боевые отравляющие вещества. Но, по словам Углева, ОЗХО тогда их обращение проигнорировала.

Вместо того чтобы разрабатывать химоружие, сотрудникам секретного НИИ предложили заняться его уничтожением. Попытки наладить конверсию и производить продукцию для мирных целей особого успеха не приносили. В 2004 году Шиханы включили в список стратегических госпредприятий, в 2005-м ГИТОС снова стал филиалом ГосНИИОХТ.

В это время разрабатывались планы полного уничтожения секретного объекта вместе с производственной базой. Сотрудники тем временем месяцами не получали зарплату, пик кризиса пришелся на осень 2007 года, когда сумма задолженности выросла до 50 миллионов рублей, и были даже случаи голодовок.

Великобритания: эксперименты продолжались

Однако полностью от экспериментов с химическим оружием в Шиханах не отказались, утверждает в Лондоне. По словам представителей британской разведки, отравляющие вещества группы "Новичок" на протяжении последнего десятилетия испытывались, но уже в минидозах — с целью использования для убийств. С таким же обвинением выступил и глава МИД Великобритании Борис Джонсон в Twitter 4 апреля.

В России все обвинения подобного рода отвергают. В лаборатории ГосНИИОХТ в городе Шиханы никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ "Новичок", заявил "Интерфаксу" бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. "Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", — заверил Бабич.

Впрочем, российский МИД вообще отрицает существование "Новичка". В подтверждение своих слов Россия может привести еще и тот аргумент, что в 2011 и 2013 годах специалисты ОЗХО, прочитав книгу Мирзаянова о "Новичке", задавались вопросом о том, есть ли доказательства существования такого вещества, но тогда не нашли их.

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