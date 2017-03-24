Шесть военнослужащих Росгвардии погибли в Чечне в ходе атаки боевиков

Шесть сотрудников Росгвардии погибли в Чечне, отражая атаку группы боевиков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Национальной гвардии.

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные", — сказали в Росгвардии.

По данным службы, в пятницу около 02:30 ночи группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии.

"Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло", — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время район столкновения блокирован.

"Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего ОГВ(с). На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. Обстановка уточняется. В Чеченскую республику для выяснения всех обстоятельств произошедшего убыла оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии", — заявили в ведомстве.

Как сообщал "Интерфакс", Росгвардия активно задействована в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Служба была создана весной прошлого года на базе внутренних войск МВД РФ. В новое федеральное ведомств также перешли подразделения специального назначения МВД.