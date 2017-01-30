Шесть человек погибли при стрельбе в мечети Квебека

Шесть человек погибли при стрельбе в мечети города Квебек — столице одноименной канадской провинции. Об этом журналистам сообщил президент мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, Мохамед Янги.
Полиция пока не сообщает точного числа погибших и пострадавших. Представитель полиции сообщил Рейтер, что пострадавших много и есть убитые.
В мечети на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.
Квебекская полиция сообщила в "Твиттере", что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы. На данный момент арестованы два человека.
Один из очевидцев ранее сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека. Полиция пока не исключает возможности того, что третьему нападавшему удалось скрыться.
На данный момент мотивы нападавших неизвестны.
На странице культурного центра в "Фейсбуке" идет прямая трансляция происходящего снаружи здания, на которой видны полицейские автомобили и кареты скорой помощи.
По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых — 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.
"Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал в "Твиттере" премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку "варварским насилием" и выразил солидарность семьям погибших.
В прошлом июне неизвестные оставили у подножия мечети на улице Сент-Фуа голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской: "Приятного аппетита". Коран запрещает мусульманам есть свинину.