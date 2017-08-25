«Шалтай-Болтай» подделывал переписку чиновников и продавал ее за миллионы рублей

Лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев признал, что частично фальсифицировал взломанную переписку госслужащих, рассказали источники РБК. Теперь ФСБ намерена опросить тех, кто выкупал информацию у хакеров.

Лидер группировки ”Шалтай-Болтай” Владимир Аникеев признался, что частично фальсифицировал переписку, которую хакеры публиковали как принадлежащую пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой, телеведущему Дмитрию Киселеву и замначальника Управления внутренней политики президента Тимуру Прокопенко. Об этом РБК заявил собеседник, знакомый с ходом расследования и подтвердил адвокат Аникеева Хазрет Бижоев.

Показания лидера хакеров также касались изменения переписки, якобы принадлежащей помощнику президента Андрею Белоусову и руководителю дирекции Сбербанка Евгению Кислякову, уточнил защитник Аникеева. То есть всех лиц, чьи фамилии упоминаются в деле.

Киселев, Белоусов и Кисляков в ходе расследования признаны потерпевшими. Тимакова и Прокопенко давали объяснения по делу, но следствие не нашло оснований для признания их потерпевшими.​

То, что хакеры ”видоизменяли” переписку, упоминается в обвинительном заключении в отношении других предполагаемых членов группы — Александра Филинова и Константина Теплякова, уточнил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. Оба члена группировки частично признали вину.

На допросах Аникеев признал, что изменения, ”искажающие содержимое информации”, вносил либо он сам, либо другой участник группировки Александр Глазастиков, который по-прежнему остается на свободе, скрывшись в Эстонии, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. Фальсификации, по его словам, хакер объяснил желанием ”привлечь дополнительное внимание” к ”Шалтаю-Болтаю” и ”искусственно завысить цену” (часть взломанной переписки публиковалась для продажи на сайте ”Международной биржи секретной информации”).

Бижоев говорит, что Аникеев менял содержимое переписки, ”возможно, для привлечения внимания”.

”С целью дискредитировать”

Какие конкретно вносились изменения, хакер на допросах вспомнить не смог, сказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. В то же время Аникеев сообщил, что переписка, которую хакеры представили как принадлежащую Тимаковой, была выкуплена 30 января 2015 года ”неустановленным лицом” за 150 биткоинов. На тот момент — 2,4 млн руб. Сама переписка, якобы принадлежащая пресс-секретарю премьер-министра, была выложена неделей раньше в виде лота из почти 500 сообщений, датируемых 2004–2015 годами.

Тимакова заявила РБК, что ей ничего неизвестно ни о выкупе лота, ни о том, кто этот выкуп произвел. Пресс-секретарю премьер-министра также неизвестно, признавались ли члены группировки в фальсификации взломанной переписки, поскольку следствие пока не информировало ее о ходе расследования.

”Но если это действительно так — это несколько меняет ситуацию. Одно дело — вскрывать [переписку] для шантажа и продажи, другое — сознательно вносить изменения. Значит, это делалось с целью меня дискредитировать. Надеюсь, следствие задаст все необходимые вопросы, кто являлся заказчиком и почему у него была цель меня дискредитировать”, — заявила пресс-секретарь премьер-министра РБК.

У Тимаковой нет сомнений, что ”якобы вскрытая” почта ее мужа Александра Будберга — ”фальшивка от начала до конца”. ”У него никогда не было такого электронного ящика [который якобы взломали хакеры], поэтому это фальшивка от первой до последней буквы”, — подчеркнула Тимакова.

Переписка, якобы принадлежащая Будбергу, была выставлена на продажу на сайте ”Международной биржи секретной информации” в 2015 году и представляла собой 6,5 Гб электронной переписки с 2009 по 2015 год.

Замначальника УВП Тимур Прокопенко отказался от комментариев РБК. Знакомый Прокопенко сказал РБК, что еще в момент публикации якобы принадлежащей ему переписки чиновник утверждал о ее фальсификации. В частности, был сфабрикован целый ряд сообщений и аккаунт в Twitter, где Прокопенко, согласно данным хакеров, был зарегистрирован не под своим именем. Чиновник утверждал, что такого аккаунта у него никогда не было, передает слова Прокопенко его знакомый.

Дмитрий Киселев на просьбу РБК о комментарии заявил, что это ”малоинтересная для него тема”. На уточняющие вопросы он ответил ”no comments”.

Опрос ”покупателей”

Дело хакерской группировки ”Шалтай-Болтай” может получить новый виток — следственное управление ФСБ намерено начать опрос людей, которые выкупали у членов группы взломанную переписку, рассказал РБК источник, близкий к следствию, и подтвердил другой собеседник, знакомый с ходом расследования. Имена ряда людей, выкупавших переписку, известны следственной группе, подчеркнул один из источников РБК.

Если уголовное дело наполнится новыми эпизодами, не исключено, что впоследствии уголовная статья для членов группировки может быть переквалифицирована на более тяжкую, сказал источник, близкий к следственной группе.

Предполагаемым участникам группы ”Шалтай-Болтай” вменяется преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Взломанную переписку хакеры частично размещали в своем блоге и выставляли на продажу.

Помимо Тимаковой, Прокопенко, Киселева ”Шалтай-Болтай” публиковал переписку, якобы принадлежащую премьер-министру Дмитрию Медведеву, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, гендиректору News Media Араму Габрелянову и т.д.

Задержания по делу ”Шалтая-Болтая” начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четверо фигурантов: кроме Аникеева это Александр Филинов, Константин Тепляков и Александр Глазастиков. Аникеев уже осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания на своих сообщников. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку в деле содержались сведения, являющиеся гостайной.

Дело Теплякова и Филинова сейчас рассматривает Мосгорсуд, Глазастиков скрылся за рубежом.

В конце мая ”Росбалт” сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы — это Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, который еще в 2015 году уехал в Литву и получил там политическое убежище. А в июле ”Интерфакс” узнал, что в деле появился шестой фигурант — он тоже скрылся за рубежом и разыскивается, обвинение ему предъявлено заочно.