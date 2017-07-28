28.07.2017, 18:35

Сгоревшую лондонскую высотку снесут к концу 2018 года


Gazeta.ru
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Londoni põleng
Londoni põlengFoto: Matt Dunham, AP

Сгоревшая лондонская высотка Grenfell будет снесена к концу 2018 года, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Express.

Также отмечается, что обгоревшие остатки башни будут покрыты защитной оболочкой, чтобы помочь правоохранительным органам завершить расследование. Подобные меры должны впоследствии упростить процесс демонтажа здания.

Ранее сообщалось, что большинство погорельцев лондонской высотки до сих пор живут в отелях.

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