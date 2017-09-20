Северную Корею уличили в нарушении санкций при помощи России

По меньшей мере восемь северокорейских судов, которые выходили из российских портов с топливом, отправлялись сразу на родину, тем самым грубо меняя ранее указанный маршрут, пишет Newsru.

Американские чиновники считают, что таким образом КНДР обходит международные санкции, наложенные на государство из-за продолжения ядерных испытаний. О возможных нарушениях КНДР и участии в этом России рассказывается в расследовании агентства Reuters.

При этом журналисты оговариваются, что у них нет доказательств каких-либо нарушений со стороны северокорейских судов: изменения курса во время пути не являются запрещенным маневром. Кроме того, агентство не располагает точной информацией о том, что танкеры КНДР вместо того, чтобы следовать заявленному курсу, выгружали топливо в Северной Корее.

Тем не менее собеседники агентства из американских правительственных кругов уверяют, что изменение курса — отличительный признак тактики Пхеньяна по обходу международных торговых санкций.

"В качестве одного из способов получения дохода, находясь под санкциями, северокорейский режим использует свою морскую сеть для импорта и экспорта товаров", — цитирует агентство заявление официального представителя Минфина США Маршалла Биллингсли, которое тот сделал ранее в сентябре, выступая перед комитетом конгресса по международным отношениям.

Биллингсли подчеркивал, что Северная Корея использует обманные методы, чтобы скрыть настоящее происхождение этих товаров. По его словам, у Пхеньяна есть история подделки идентификации и документации своих судов.

Все восемь судов, информацию о которых удалось раздобыть агентству, выходили из портов Владивостока и Находки и указывали в документах в графе "пункт назначения" либо Китай, либо Южную Корею. При этом после того, как они покидали акваторию РФ, они меняли маршрут и отправлялись обратно в КНДР. По информации агентства, все восемь судов перевозили топливо объемом от 500 до 2 тысяч тонн.

Одним из судов был северокорейский танкер "Ма Ду Сан", которым владеет компания Kyongun Shipping Co. На борт судна в терминале "Первая Речка" во Владивостоке было погружено 545 тонн топлива. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, груз был предоставлен хабаровским нефтеперерабатывающим заводом.

Погрузка на "Ма Ду Сан" состоялась 19 мая этого года. На следующий день корабль должен был покинуть Владивосток. Примечательно, что в российской информационной системе контроля государственных портов пунктом назначения судна значился китайский порт Чжаньцзян, а в накладной — Пусан в Южной Кореи. Однако судно, покинув акваторию РФ, отправилось обратно в КНДР.