07.07.2018, 19:25

Северная Корея заявила, что теряет интерес к переговорам с США

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bbcrussian.com
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NKOREA-US-NUCLEAR-DIPLOMACY
NKOREA-US-NUCLEAR-DIPLOMACYFoto: ANDREW HARNIK, AFP

Северная Корея назвала позицию США по вопросу ядерного разоружения "достойной сожаления".

Комментарии северокорейского руководства о ходе переговоров с американской делегацией резко отличается версии госсекретаря США Майка Помпео.

За несколько часов до этого Помпео высказался об итогах встречи в Пхеньяне весьма оптимистично.

Это был его первый визит в Пхеньян после встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Заявление КНДР гласит, что в ходе переговоров США постоянно пытались убедить северокорейскую сторону отказаться от ядерного оружия.

Главной целью двухдневного визита Помпео было зафиксировать обязательство Северной Кореи провести ядерное разоружение.

Встречу с Помпео проводил Ким Ён Чхоль, которого считают правой рукой Ким Чен Ына.

По словам госсекретаря США, они обсудили сроки разоружения, в том числе уничтожения испытательного комплекса для ракетных двигателей.

"Это сложные вопросы, но мы добились прогресса почти по всем главным пунктам, в некоторых из них — значительного прогресса, в других еще есть над чем поработать", — сказал он незадолго до того, как стало известно о реакции на переговоры самой Северной Кореи.

Ким Чен Ын пообещал, что они будут двигаться в сторону денуклеризации, но как именно это будет сделано, пока не ясно, поскольку в детали он не вдавался.

После саммита в Сингапуре, где США предложили КНДР гарантии безопасности и пообещали прекратить совместные военные учения с Южной Кореей, Трамп заявил, что Северная Корея больше не представляет собой ядерную угрозу.

Однако впоследствии США продлили санкции в отношении КНДР, а американская разведка сообщила, что есть доказательства того, что Северная Корея продолжает развивать инфраструктуру для ядерных и ракетных программ.

По словам представителя Госдепартамента, во время переговоров Помпео твердо придерживался тем денуклеризации, гарантий безопасности и еще одного важного для США вопроса — возвращения домой останков американцев, погибших в Корейской войне.

Ким Ён Чхоль пошутил, что в Пхеньяне Помпео, вероятно, не спалось. На что госсекретарь США ответил, что "спал вполне хорошо".

В воскресенье Помпео встретится с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в Токио.

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