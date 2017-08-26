Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Северная Корея утром в субботу, 26 августа, произвела запуски нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на местных военных. По предварительным данным, ракеты были пущены с территории провинции Канвондо на востоке КНДР.

Как отмечается, ракеты пролетели более 250 километров в северо-восточном направлении, а затем рухнули в море. Информация о произошедшем была немедленно доложена президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Об инциденте также сообщили японские СМИ. ТАСС со ссылкой на телеканал NHK передает, что ракетный пуск не оказал непосредственного влияния на безопасность Японии. По данным журналистов, японское правительство в настоящее время занимается сбором и анализом информации.

Американские военные, как сообщает Reuters, насчитали три запущенных ракеты. Одна из них взорвалась практически сразу после запуска, остальные пролетели немного дольше. В Пентагоне подчеркнули, что никакой опасности для Гуама или Северной Америки эти запуски не представляли.

С начала 2016 года Северная Корея провела два ядерных испытания и десятки ракетных. Это значительно усилило напряженность вокруг Корейского полуострова. В июле текущего года КНДР провела два испытания баллистических ракет, которые Пхеньян назвал межконтинентальными. В ответ Совет Безопасности ООН ужесточил экономические санкции против Северной Кореи.

После испытания, проведенного 28 июля, КНДР заявила, что страна доказала свою способность ударить по материковой части Америки, а также пригрозила нанести ракетный удар по суверенной островной территории США — острову Гуам. В ответ глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее гибелью ее народа, а Трамп — невиданным огнем.

В понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начали совместные учения Ulchi Freedom Guardian. Они продлятся до 31 августа. В КНДР маневры восприняли как репетицию вооруженного конфликта, а глава КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым Института химических материалов при Академии оборонных наук наращивать производство ракетных двигателей и боеголовок.