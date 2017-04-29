Северная Корея запустила баллистическую ракету

В субботу, 29 апреля, Вооруженные силы Северной Кореи произвели пуск баллистической ракеты, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Тип запущенной ракеты на момент подготовки этого материала определен не был, специалисты продолжают анализировать поступающую информацию.

​Источник агентства Reuters в американской армии рассказал, что пуск, по предварительным данным, закончился неудачей. Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что пуск закончился неудачей — ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

CNN со ссылкой на военные источники сообщает, что КНДР, вероятно, запустила ракету средней дальности, которая пролетела около 40 километров и упала в Японское море. В то же время представитель Тихоокеанского командования США Дэйв Бенхам рассказал, что ракета не покидала территории КНДР и не представляла угрозы для США.

Пуск ракеты произошел через несколько часов после заявления главы Госдепа США Рекса Тиллирсона о готовности противостоять КНДР с применением военной силы. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Тиллерсон призвал все государства оказать давление на Пхеньян, приостановив дипломатические отношения с КНДР или понизив их уровень, и пригрозил без колебаний вводить санкции против иностранных компаний и лиц, поддерживающих реализацию корейской ядерной программы.

”С каждым успешным [ядерным] взрывом и ракетным испытанием КНДР Северо-Восточная Азия и мир в целом становятся ближе к нестабильности и масштабному конфликту. Угроза ядерной атаки Северной Кореи на Сеул и Токио уже реальна. Лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США”, — сказал Тиллерсон. ”Меры дипломатического и финансового давления будут поддержаны готовностью противодействовать агрессии Северной Кореи с применением военной силы, если это потребуется, — сказал госсекретарь. — В запасе должны оставаться все возможные варианты ответа на будущие провокации”.

Предыдущий пуск ракеты, который также прошел неудачно, состоялся в воскресенье, 16 апреля, на следующий день после военного парада, посвященного 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. 25 апреля, когда страна отмечала 85-ю годовщину основания Корейской народной армии, также ожидались акции демонстрации военной мощи, однако КНДР ограничилась масштабными артиллерийскими стрельбами.