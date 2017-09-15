Северная Корея опять запустила ракету над Японией

Правительства Южной Кореи и Японии сообщают, что Северная Корея выпустила ракету над северной Японией.

Ракета, по оценочным данным, достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км, говорят южнокорейские военные.

Ракета пролетела над островом Хоккайдо в Японии, прежде чем приземлиться в Тихом океане.

В прошлом месяце запущенная из Северной Кореи ракета пролетела над Японией, что Токио назвал беспрецедентной угрозой для страны.

Южнокорейские военные заявили, что последний запуск ракет произошел в Пхеньяне незадолго до 07:00 по местному времени в пятницу (22:00 GMT в четверг).

Эта ракета пролетела значительно выше и дальше, чем ракета, выпущенная 29 августа, которая пролетела 2700 км и достигла максимальной высоты около 550 км.

Наблюдатели отметили, что новейшая ракета пролетела достаточно далеко, чтобы добраться до американского острова Гуам в Тихом океане, расположенного в 3400 км от Пхеньяна.

Госминистр правительства Японии Йошихиде Суга заявил, что ракета полетела над Хоккайдо, но в этом районе не было обнаружено никаких обломков ракет.

Он также сказал, что людей предупредили, чтобы они укрылись, когда прозвучали сирены, назвав инцидент вопиющей провокацией.

Запуск ракеты произошел через несколько дней после введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении Северной Кореи из-за тестирования ею оружия.

В ответ на ракетное предупреждение в пятницу военные из Южной Кореи провели учения по запуску баллистической ракеты в Японском море.

Совет национальной безопасности Южной Кореи соберется на экстренное заседание в президентском дворце Голубой дом.

Предыдущий запуск ракеты из Северной Кореи был осуществлен 29 августа. Тогда ракета также пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море. Япония не предпринимала попыток сбить ракету. Японская пресса сообщала, что перед падением ракета развалилась на три части.

В последние выходные августа Северная Корея также испытала три ракеты у своего восточного побережья.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал тогда испытание северокорейской ракеты беспрецедентно серьезной угрозой. По его словам, Япония примет все необходимые меры в ответ на эти действия Пхеньяна.

По просьбе Японии и ее союзников Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором была принята резолюция, предусматривающая полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти. Китай и Россия поддержали эту резолюцию.

Новый пакет ограничительных мер — девятый по счету с 2006 года, когда Северная Корея произвела свое первое подземное испытание ядерного устройства.

США поначалу настаивали на более жестком варианте резолюции, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России.

Тогда заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, говорил, что новые санкции против Пхеньяна, не решат проблему. "Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан, — заявлял Рябков. — В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, которые не содержали бы четкого указания, что военного решения проблемы быть не может, а только политическое".

Российский дипломат также сказал тогда РИА Новости: "Мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько облегченном варианте по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск".

До запусков 2017 года северокорейская ракета пролетала над территорией Японии в 2009 году. Тогда Япония, США и Южная Корея сочли это испытанием баллистической ракеты, однако Пхеньян утверждал, что речь шла о ракете, доставлявшей в космос спутник.