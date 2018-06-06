Северная Корея начала демонтаж ключевого ракетного полигона

Американская исследовательская группа при Центре имени Генри Стимсона заявила, что Северная Корея приступила к демонтажу полигона к северу от города Кусон. Отчет экспертов опубликован на сайте 38 North.

По данным экспертов, власти КНДР уничтожили инфраструктуру стенда для проведения испытаний ракетных двигателей.

Как отмечается, на полигоне к северу от города Кусон были проведены испытания технологии для ракет средней дальности KN-15.

24 мая сообщалось, что на северокорейском ядерном полигоне ”Пунгери” военные уничтожили три испытательные шахты, наземные пункты наблюдения, охранные сооружения, а также другие объекты, необходимые для обслуживания полигона.