Северная Корея грозит еженедельно проводить испытания

Северная Корея продолжит испытания ракет, несмотря на международное давление и усиление напряженности с США, заявил Би-би-си замглавы МИД КНДР.

"Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", — заявил Хан Сонг-Рёль в интервью.

Он сказал, что война может начаться, если США будут "достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства".

Ранее вице-президент США Майк Пенс объявил, что "эра стратегического терпения" в отношениях Вашингтона с Пхеньяном закончилась.

Он прибыл в Сеул в воскресенье спустя несколько часов после неудачного запуска новой ракеты КНДР. Во время визита Пенс также не скупился на резкие высказывания.

Выступая вместе с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Хионом, он заявил, что Северной Корее не стоит испытывать терпение президента США Дональда Трампа.

"Только за последние две недели мир стал свидетелем силы и решимости нашего нового президента на примере действий в Сирии и Афганистане", — сказал Пенс.

Он еще раз выразил поддержку Южной Корее, заявив: "Мы с вами на 100%".

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы".

Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.