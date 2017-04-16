Сеул сообщил о провалившейся попытке КНДР запустить ракету

Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась осуществить ракетный пуск. Однако попытка, предположительно, потерпела неудачу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Южнокорейское агентство ”Ренхап” со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщает, что Пхеньян пытался запустить ракету неустановленного типа из района портового города Синпо на восточном побережье страны.

Информацию о запуске позднее подтвердили американские военные. Представитель тихоокеанского командования ВС США сообщил Reuters, что пуск был совершен в 05:51 по северокорейскому времени (00:21 мск). Как заявили в командовании, ракета ”взорвалась” сразу после старта. Тип ракеты на данный момент не определен.

В то же время Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что, с высокой степенью вероятности,​ это была попытка запуска не межконтинентальной ракеты. Другой американский чиновник сказал, что это была ракета наземного базирования.

”Президент США и его военная команда проинформированы о неудачном ракетном запуске в Северной Корее”, — говорится в заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса. ”У президента нет дальнейших комментариев”, — добавил он.

Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в КНДР прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2. Фотографию новых баллистических ракет, показанных на параде, опубликовало в своем Twitter издание The Independent.





Также, по данным Reuters, на параде были показаны и межконтинентальные баллистические ракеты.

Сообщения об очередном ракетном запуске Пхеньяном поступают на фоне растущей напряженности в отношениях между КНДР и Соединенными Штатами, которые направили к Корейскому полуострову ударную группу ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.