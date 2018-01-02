Сеул предложил Пхеньяну начать переговоры 9 января

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры 9 января в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. По словам министра по делам национального объединения республики Корея Го Мён Гюна, переговоры могут пройти на высоком уровне.

Прорыв в подготовке переговоров между двумя Кореями произошел после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений. Прежде всего, он объявил о существовании "ядерной кнопки", которая не позволяет США развязать войну. Также северокорейский лидер выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и заявил о готовности к переговорам с Сеулом. Он заверил, что КНДР "открыта для диалога" и будет использовать ядерное оружие только в случае угрозы.

Первым на инициативу Ким Чен Ына отреагировал оргкомитет Олимпийских Игр в Пхенчхане, поддержав готовность Пхеньяна принять участие в соревнованиях. В оргкомитете назвали возможное участие северокорейской делегации в зимних Играх "проявлением истинного олимпийского духа".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник, 2 января, поприветствовал намерение северокорейского коллеги отправить делегацию в Пхенчхан. Как передает агентство Yonhap, Мун призвал министров и оргкомитет Игр принять все меры для скорейшего восстановления диалога двух Корей и обеспечения возможности участия Северной Кореи в Олимпиаде.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что рассматривает предложение Ким Чен Ына как "потрясающую возможность улучшить отношения между Севером и Югом и установить мир".

ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo также сообщает, что Мун Чжэ Ин заявил о готовности раздельно обсуждать вопрос налаживания отношений с КНДР и проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из Северной Кореи.

В последний раз переговоры на правительственном уровне между Южной и Северной Кореями проходили в декабре 2015 года. После своего избрания на пост президента Южной Кореи в мае 2017 года Мун Чжэ Ин выступал с инициативой о проведении переговоров, но Пхеньян не отреагировал на предложение.

Как отмечают американские эксперты, Госдепартамент США крайне сдержанно отреагировал на новогоднее выступление Ким Чен Ына, а президент США Дональд Трамп ограничился кратким "посмотрим". В Вашингтоне полагают, что за мирной инициативой Пхеньяна может стоять стремление вбить клин между Южной Кореей и США, пишет Reuters.