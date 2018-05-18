18.05.2018, 13:45

Сергея Скрипаля выписали из больницы

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Интерфакс
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Salisbury
SalisburyFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

Национальная служба здравоохранения Великобритании в пятницу сообщила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы после отравления нервно-паралитическим веществом.

"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", — заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

Она подчеркнула, что быстрое выздоровление стало возможным благодаря тяжелой работе и высокому профессионализму сотрудников больницы. "Они продемонстрировали лучшую работу Национальной службы здравоохранения", — подчеркнула Чарльз-Баркс.

Дочь Скрипаля Юлию выписали из больницы более месяца назад.

16 апреля Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что Скрипаль вышел из критического состояния. Ранее, 10 апреля медицинский директор госпиталя Солсбери Кристин Бланшард сообщала, что он идет на поправку, хоть и не так быстро как его дочь.

По ее словам, Скрипали пострадали от применения нервно-паралитического вещества, нарушающего работу нервной системы. Главной задачей врачей было стабилизировать состояние пациентов, чтобы они продолжали дышать, а кровь могла циркулировать, для их лечения применялись различные медикаменты и процедуры для устранения остатков токсинов.

Скрипаль почти месяц находился в состоянии, которое госпиталь называл критическим. О том, что он пришел в сознание и начал говорить, 7 апреля сообщил телеканал Sky News, не указав источники этой информации.

Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, 4 марта подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Однако заведующий оборонной химической лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

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Лондон ранее заявил, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к отравлению. Российская сторона категорически отвергла все обвинения на этот счет, подчеркнув, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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