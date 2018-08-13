13.08.2018, 15:49

Сергей Доренко назвал свою версию убийства Листьева

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Gazeta.ru
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Sergei Dorenko
Sergei DorenkoFoto: Sputnik, Scanpix

Журналист Сергей Доренко назвал свою версию убийства журналиста Владислава Листьева, сообщает радиостанция ”Говорит Москва”.

Ранее экс-ведущий программы ”Взгляд” Александр Политковский прокомментировал слова своего коллеги Дмитрия Захарова о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству телеведущего Владислава Листьева.

В эфире радиостанции Доренко заявил, что считает эту версию несостоятельной.

По мнению Доренко, Березовский мог просто уволить Листьева.

Также, по словам Доренко, Березовский считал заказчиком убийства Листьева главу службы безопасности президента Александра Коржакова. Однако Доренко отметил, что ”этого не может быть”.

По мнению Доренко, заказчиком убийства Листьева был не кто-либо из ключевых деятелей телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира.

Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым. Официальных обвинений Борису Березовскому не предъявлялось.

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