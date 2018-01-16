Серебренникову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется в мошенничестве по делу ”Седьмой студии”. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.
”Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 апреля”, — огласила решение судья Евгения Николаева.
До той же даты продлен срок содержания под стражей экс-главы ”Гоголь-центра” Алексея Малобродского и домашний арест гендиректора ”Седьмой студии” Юрия Итина.
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