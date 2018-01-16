Серебренникову продлили арест

Kirill Serebrennikov Foto: TATJANA MAKEJEVA, REUTERS

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется в мошенничестве по делу ”Седьмой студии”. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.