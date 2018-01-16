16.01.2018, 17:40

Серебренникову продлили арест

 (9)
Gazeta.ru
EST
Kirill Serebrennikov
Kirill SerebrennikovFoto: TATJANA MAKEJEVA, REUTERS

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется в мошенничестве по делу ”Седьмой студии”. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 апреля”, — огласила решение судья Евгения Николаева.

До той же даты продлен срок содержания под стражей экс-главы ”Гоголь-центра” Алексея Малобродского и домашний арест гендиректора ”Седьмой студии” Юрия Итина.

Читайте также:
73 500€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
190 000€
Tallinn, Дом
166 000€
Tallinn, Дача
760 000€
Tallinn, Дом
От хозяина!
160 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
120 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
269 000€
Tallinn, Квартира
173 000€
Keila, Часть дома
169 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии